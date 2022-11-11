Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 15vom 11.11.2022
44 Min.Folge vom 11.11.2022Ab 12

Die Geburt eines Kindes bringt viele Veränderungen mit sich - Verhalten, Körper und Gewohnheiten von Müttern wandeln sich. Britts Gäste berichten davon, wie sie mit diesen Veränderungen umgehen und wie ihr Umfeld auf sie reagiert. Mama Franziska sagt zum Beispiel, sie findet ihren Körper so gut, dass sie sich für ein bekanntes Erotikmagazin ausziehen würde. Andere können sich damit gar nicht anfreunden. Britt diskutiert mit ihren Gästen zum Thema: "Mama und trotzdem sexy!"

SAT.1
