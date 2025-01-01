Verrückt verliebt - Meine Liebesgeschichte ist außergewöhnlich!Jetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 17: Verrückt verliebt - Meine Liebesgeschichte ist außergewöhnlich!
44 Min.Ab 12
Einzigartige Liebesgeschichten. Skurrile Lovestorys. Und neue Blickwinkel. Britts Talkgäste erzählen heute von ungewöhnlichen Partnerschaften. Mit dabei ist Sarah, die eine Beziehung mit einem Flugzeug führt. Andreas und Alicia haben sich geküsst, ohne sich je gesehen zu haben und sind heute glücklich verheiratet. Zahntechniker Bernd ist leidenschaftlicher Hochzeitsredner und hat viel zum Thema "Verrückt verliebt - Meine Liebesgeschichte ist außergewöhnlich!" beizutragen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick