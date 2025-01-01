Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt - Der Talk

Verrückt verliebt - Meine Liebesgeschichte ist außergewöhnlich!

SAT.1Staffel 1Folge 17
Verrückt verliebt - Meine Liebesgeschichte ist außergewöhnlich!

Folge 17: Verrückt verliebt - Meine Liebesgeschichte ist außergewöhnlich!

44 Min.Ab 12

Einzigartige Liebesgeschichten. Skurrile Lovestorys. Und neue Blickwinkel. Britts Talkgäste erzählen heute von ungewöhnlichen Partnerschaften. Mit dabei ist Sarah, die eine Beziehung mit einem Flugzeug führt. Andreas und Alicia haben sich geküsst, ohne sich je gesehen zu haben und sind heute glücklich verheiratet. Zahntechniker Bernd ist leidenschaftlicher Hochzeitsredner und hat viel zum Thema "Verrückt verliebt - Meine Liebesgeschichte ist außergewöhnlich!" beizutragen.

