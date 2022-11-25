Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt - Der Talk

SAT.1Staffel 1Folge 23vom 25.11.2022
Folge 23: Für Geld tue ich alles

44 Min.Folge vom 25.11.2022Ab 12

Zur Finanzierung des eigenen Lebensunterhalts oder um sich selbst einen materiellen Wunsch zu erfüllen, ist vor allem eines nötig: Geld. Britt Hagedorns Gäste berichten heute davon, mit welcher Arbeit sie ihr Geld verdienen, wie sie bodenständige Jobs gegen außergewöhnliche aber besser bezahlte Tätigkeiten getauscht haben, und wie es ist, im Schichtdienst bis drei Uhr nachts zu arbeiten.

SAT.1
