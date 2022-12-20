Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt - Der Talk

Orgasmus und Lust - Wege aus dem Frust

SAT.1Staffel 1Folge 32vom 20.12.2022
Orgasmus und Lust - Wege aus dem Frust

Britt - Der Talk

Folge 32: Orgasmus und Lust - Wege aus dem Frust

44 Min.Folge vom 20.12.2022Ab 12

Jeder Mensch lebt seine Sexualität anders aus, setzt unterschiedliche Prioritäten, hat verschiedenste Vorlieben. Doch so schön es sein kann, körperliche Nähe mit einer anderen Person zu teilen, so schwierig ist es manchmal, unterschiedliche Bedürfnisse in Einklang zu bringen. Britt empfängt heute unter anderem "Orgasmusflüsterin" Silva im Studio, die aus eigener Warte sagt: "Jeder kann lernen, einen Orgasmus zu erleben!" Welche Erfahrungen teilen Britts andere Gäste im Talk?

