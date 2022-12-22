Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt - Der Talk

Schluss jetzt - Deine Vorurteile nerven mich!

SAT.1Staffel 1Folge 34vom 22.12.2022
Folge 34: Schluss jetzt - Deine Vorurteile nerven mich!

45 Min.Folge vom 22.12.2022Ab 12

Vorurteile begegnen Menschen im Alltag an vielen Stellen. Sie treten oft dort auf, wo etwas nicht der gesellschaftlichen Norm zu entsprechen scheint. Britt spricht heute mit Gästen, die auf ganz unterschiedliche Art immer wieder mit Vorurteilen konfrontiert wurden und mit ihnen zu kämpfen haben. Wie sie im Alltag mit der ihnen entgegengebrachten Voreingenommenheit umgehen, teilen unter anderem ein voll tätowiertes Paar und eine Drag Queen mit den Zuschauer:innen.

SAT.1
