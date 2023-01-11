Verschwendung - Immer schmeißt Du so viel wegJetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 38: Verschwendung - Immer schmeißt Du so viel weg
44 Min.Folge vom 11.01.2023Ab 12
Alles wird immer teurer: Jeder merkt das bei seinen Einkäufen im Supermarkt. Umso wichtiger ist es, die Lebensmittel so gut wie möglich zu verwerten und so wenig wie nötig wegzuschmeißen. Wie das geht und warum es so wichtig ist, Lebensmittel wertzuschätzen, darüber sprechen heute Britts Talkgäste. Ob Köchin und Zero-Waste-Aktivistin Sophia wertvolle Tipps geben kann?
