Verschwendung - Immer schmeißt Du so viel weg

SAT.1Staffel 1Folge 38vom 11.01.2023
Folge 38: Verschwendung - Immer schmeißt Du so viel weg

44 Min.Folge vom 11.01.2023Ab 12

Alles wird immer teurer: Jeder merkt das bei seinen Einkäufen im Supermarkt. Umso wichtiger ist es, die Lebensmittel so gut wie möglich zu verwerten und so wenig wie nötig wegzuschmeißen. Wie das geht und warum es so wichtig ist, Lebensmittel wertzuschätzen, darüber sprechen heute Britts Talkgäste. Ob Köchin und Zero-Waste-Aktivistin Sophia wertvolle Tipps geben kann?

