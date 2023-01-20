Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt - Der Talk

Toxische Beziehung: Wenn aus Liebe Hass wird

SAT.1Staffel 1Folge 45vom 20.01.2023
Toxische Beziehung: Wenn aus Liebe Hass wird

Britt - Der Talk

Folge 45: Toxische Beziehung: Wenn aus Liebe Hass wird

44 Min.Folge vom 20.01.2023Ab 12

Liebe ist das wohl schönste Gefühl der Welt. Doch was, wenn die Beziehung nach der glücklichen Anfangszeit kippt und man die rosarote Brille abnimmt? Aurelia litt jahrelang unter ihrer toxischen Beziehung und berichtet von ihrem Weg aus der Liebeshölle. Wir hören aber auch die "Gegenseite": Kann ein Narzisst lieben? Außerdem gibt Psychotherapeutin Dr. Sandra Köhldorfer Tipps, wie man eine toxische Beziehung erkennt und wie man sich aus ihr befreien kann.

