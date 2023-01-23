Hilfe, meine Brüste haben mich krank gemachtJetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 46: Hilfe, meine Brüste haben mich krank gemacht
44 Min.Folge vom 23.01.2023Ab 12
Brigitte berichtet, dass sie jahrelang unter "Breast Implant Illness" litt, ohne zu ahnen, dass es ihre Brustimplantate waren, die ihren Körper krank gemacht haben. Doch nicht nur Frauen können unter ihren Brüsten leiden: Der heute 25-jährige Max litt schon als kleiner Junge unter seinem "Männerbusen". Expertin Dr. Heike Arnold klärt auf und beantwortet Fragen zu diesem sensiblen Thema.
