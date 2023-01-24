Stopp, misch Dich nicht in meine Erziehung einJetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 47: Stopp, misch Dich nicht in meine Erziehung ein
44 Min.Folge vom 24.01.2023Ab 12
Heute diskutieren Britts Talkgäste, wie erfolgreich sie mit ihren unterschiedlichen Erziehungsmethoden sind. Aurea ist der Meinung, dass sich auch Mittel aus der Hundeerziehung in der Kindererziehung einsetzen lassen. Sie setzt Klicker (Gerät für akustisches Signal) als Bestätigung für positives Verhalten bei ihren Kindern ein. Ob Zwillingsmama Concetta, die sagt: "Ich habe meine Kinder streng erzogen und das macht sich heute bezahlt", dieser Methode etwas abgewinnen kann?
