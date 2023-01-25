Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 48vom 25.01.2023
44 Min.Folge vom 25.01.2023Ab 12

"Abserviert?: Das ist im Volksmund eine Umschreibung für eine unschöne Trennung. Wie gemein es in diesem Zusammenhang manchmal zugeht, mit wie viel Liebeskummer mit einer solchen Trennung verbunden ist und dass die Kinder oftmals die Leittragenden sind: Das bespricht Britt heute mit ihren Gästen. Der sechsfache Familienvater Sebastian wurde von seiner Frau Melanie verlassen. Stefan hingegen führt eine Trennungsagentur. Bei Britt kommen beide zu Wort.

