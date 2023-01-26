Thermomix & Co.: Mama, warum kochst Du nicht mehr selbst?Jetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 49: Thermomix & Co.: Mama, warum kochst Du nicht mehr selbst?
44 Min.Folge vom 26.01.2023Ab 12
Smarte Küchenmaschinen stehen derzeit hoch im Kurs. Doch geht dabei nicht das gute alte Koch-Knowhow verloren? Schmeckt das Essen aus der Maschine so gut wie aus der Pfanne? Ist es bei den steigenden Energiekosten denn überhaupt sinnvoll, den Kochlöffel gegen ein Elektrogerät zu tauschen? Darüber diskutieren unter anderem Thermomix-Vertreterin Elena und "Prepper" Konstantin, der sich für den Katastrophenfall rüstet und gänzlich ohne Strom bei der Essenzubereitung auskommt.
