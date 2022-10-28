Tanztee oder Tinder? - Auf meinen Topf passt kein DeckelJetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 5: Tanztee oder Tinder? - Auf meinen Topf passt kein Deckel
44 Min.Folge vom 28.10.2022Ab 12
Jung heiraten, ein eigenes Haus bauen oder kaufen und Kinder in die Welt setzen: Eine Vorstellung, die für junge Menschen oft in weite Ferne zu rücken scheint. Aber woran liegt das? Besteht eine Angst vor Verbindlichkeit? Bestehen zu hohe Ansprüche an den oder die Partner:in? Ist die finanzielle Unsicherheit zu groß? Oder möchte man sich einfach nicht festlegen? Darüber spricht Britt heute mit ihren Gästen!
