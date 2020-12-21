Alina, Canan, Oliver versus Jochen, Peter, AnnettJetzt ohne Werbung streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 21.12.2020: Alina, Canan, Oliver versus Jochen, Peter, Annett
43 Min.Folge vom 21.12.2020Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Alina Merkau, Oliver Petszokat, Jochen Schropp, Annett Möller) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.