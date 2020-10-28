Matthias, Karsten, Meltem versus Mickie, Michaela, LauraJetzt ohne Werbung streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 28.10.2020: Matthias, Karsten, Meltem versus Mickie, Michaela, Laura
43 Min.Folge vom 28.10.2020Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Matthias Steiner, Meltem Kaptan, Mickie Krause, Laura Karasek) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.