Bernd, Tina, Melissa versus Thore, Mario, EnieJetzt ohne Werbung streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 29.12.2020: Bernd, Tina, Melissa versus Thore, Mario, Enie
43 Min.Folge vom 29.12.2020Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Bernd Stelter, Melissa Khalaj, Thore Schölermann, Enie van de Meiklokjes) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.