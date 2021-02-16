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Buchstaben Battle

Thore, Ümit, Janina versus Matze, Ilka, Melissa

SAT.1Folge vom 16.02.2021
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Buchstaben Battle

Folge vom 16.02.2021: Thore, Ümit, Janina versus Matze, Ilka, Melissa

43 Min.Folge vom 16.02.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Thore Schölermann, Janine Kunze, Matze Knop, Melissa Khalaj) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

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