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Buchstaben Battle

Amiaz, Marvin, Lisa versus Özcan, Michaela, Janine

SAT.1Folge vom 10.11.2020
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Buchstaben Battle

Folge vom 10.11.2020: Amiaz, Marvin, Lisa versus Özcan, Michaela, Janine

43 Min.Folge vom 10.11.2020Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Amiaz Habtu, Lisa Feller, Özcan Cosar, Janine Kunze) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

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