Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Buchstaben Battle

Oliver, Olga, Natascha versus Ben, Dennis, Panagiota

SAT.1Folge vom 24.02.2021
Joyn+
Oliver, Olga, Natascha versus Ben, Dennis, Panagiota

Oliver, Olga, Natascha versus Ben, Dennis, PanagiotaJetzt ohne Werbung streamen

Buchstaben Battle

Folge vom 24.02.2021: Oliver, Olga, Natascha versus Ben, Dennis, Panagiota

43 Min.Folge vom 24.02.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Oliver Petszokat, Natascha Ochsenknecht, Ben Blümel, Panagiota Petridou) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

Alle verfügbaren Folgen