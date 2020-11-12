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Buchstaben Battle

Panagiota, Hannes, Jochen versus Sabine, Gertje, Martin

SAT.1Folge vom 12.11.2020
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Buchstaben Battle

Folge vom 12.11.2020: Panagiota, Hannes, Jochen versus Sabine, Gertje, Martin

43 Min.Folge vom 12.11.2020Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Panagiota Petridou, Jochen Schropp, Sabine Heinrich, Martin Klempnow) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

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