Aleks, Phil, Oli versus Daniel, Vanessa, JeannineJetzt ohne Werbung streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 02.03.2021: Aleks, Phil, Oli versus Daniel, Vanessa, Jeannine
43 Min.Folge vom 02.03.2021Ab 6
Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Aleksandra Bechtel, Oliver Petszokat, Daniel Boschmann, Jeannine Michaelsen) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.