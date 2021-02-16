Lisa, Ingo, Wayne versus Antoine, Raquel, SonyaJetzt ohne Werbung streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 16.02.2021: Lisa, Ingo, Wayne versus Antoine, Raquel, Sonya
43 Min.Folge vom 16.02.2021Ab 6
Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Lisa Feller, Wayne Carpendale, Antoine Monot jr., Sonya Kraus) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.