Buchstaben Battle
Folge vom 14.01.2021
43 Min.Folge vom 14.01.2021Ab 6
Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Caroline Frier, Sonya Kraus, Marco Schreyl und Ingo Appelt) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.