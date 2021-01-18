Sonya, Nadine, Ingo versus Marco, Dominik, CarolineJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 18.01.2021: Sonya, Nadine, Ingo versus Marco, Dominik, Caroline
43 Min.Folge vom 18.01.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Sonya Kraus, Ingo Appelt, Marco Schreyl und Caroline Frier) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.