Oliver, Stefan, Jasmin versus Jana Ina, Violetta, MartinJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 12.01.2021: Oliver, Stefan, Jasmin versus Jana Ina, Violetta, Martin
43 Min.Folge vom 12.01.2021Ab 6
Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Oliver Petszokat, Jasmin Wagner, Jana Ina Zarrella und Martin Klempnow) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.