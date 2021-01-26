Jasmin, Thorsten, Martin versus Oliver, Sandra, Jana InaJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 26.01.2021: Jasmin, Thorsten, Martin versus Oliver, Sandra, Jana Ina
43 Min.Folge vom 26.01.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Jasmin Wagner, Martin Klempnow, Oliver Petszokat und Jana Ina Zarrella) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.