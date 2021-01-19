Jeanette, Larissa, Thomas versus Meltem, Victor, TorstenJetzt kostenlos streamen
43 Min.Folge vom 19.01.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Jeanette Biedermann, Thomas Hermanns, Meltem Kaptan, Torsten Sträter) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.