Vanessa, Luigi, Ingolf versus Riccardo, My Linh, Annett
Buchstaben Battle
Folge vom 25.01.2021: Vanessa, Luigi, Ingolf versus Riccardo, My Linh, Annett
43 Min. Folge vom 25.01.2021 Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Vanessa Blumhagen, Ingolf Lück, Riccardo Simonetti und Annett Möller) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.