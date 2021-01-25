Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Buchstaben Battle

Vanessa, Luigi, Ingolf versus Riccardo, My Linh, Annett

SAT.1Folge vom 25.01.2021
Vanessa, Luigi, Ingolf versus Riccardo, My Linh, Annett

Vanessa, Luigi, Ingolf versus Riccardo, My Linh, AnnettJetzt kostenlos streamen

Buchstaben Battle

Folge vom 25.01.2021: Vanessa, Luigi, Ingolf versus Riccardo, My Linh, Annett

43 Min.Folge vom 25.01.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Vanessa Blumhagen, Ingolf Lück, Riccardo Simonetti und Annett Möller) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

Alle verfügbaren Folgen