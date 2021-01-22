Riccardo, Martina, Vanessa versus Annett, Tim, IngolfJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 22.01.2021: Riccardo, Martina, Vanessa versus Annett, Tim, Ingolf
43 Min.Folge vom 22.01.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Riccardo Simonetti, Vanessa Blumhagen, Annett Möller und Ingolf Lück) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.