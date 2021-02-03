Ben, Trang, Fernanda versus Jeannine, Michael, AmiazJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 03.02.2021: Ben, Trang, Fernanda versus Jeannine, Michael, Amiaz
43 Min.Folge vom 03.02.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Ben Blümel, Fernanda Brandao, Jeannine Michaelsen und Amiaz Habtu) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.