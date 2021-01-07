Sonja, Mirja, Bülent versus Guido, Sven, JoyceJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 07.01.2021: Sonja, Mirja, Bülent versus Guido, Sven, Joyce
43 Min.Folge vom 07.01.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Sonja Zietlow, Bülent Ceylan, Guido Cantz und Joyce Ilg) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.