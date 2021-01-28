Pascal, Melanie, Julius versus Melissa, Dominik, EvelynJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 28.01.2021: Pascal, Melanie, Julius versus Melissa, Dominik, Evelyn
43 Min.Folge vom 28.01.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Pascal Hens, Julius Brink, Melissa Khalaj und Evelyn Weigert) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.