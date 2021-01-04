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Buchstaben Battle

Joyce, Armin, Bülent versus Sonja, Silke, Guide

SAT.1Folge vom 04.01.2021
Joyce, Armin, Bülent versus Sonja, Silke, Guide

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Buchstaben Battle

Folge vom 04.01.2021: Joyce, Armin, Bülent versus Sonja, Silke, Guide

43 Min.Folge vom 04.01.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Joyce Ilg, Bülent Ceylan, Sonja Zietlow und Guido Cantz) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

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