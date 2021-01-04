Joyce, Armin, Bülent versus Sonja, Silke, GuideJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 04.01.2021: Joyce, Armin, Bülent versus Sonja, Silke, Guide
43 Min.Folge vom 04.01.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Joyce Ilg, Bülent Ceylan, Sonja Zietlow und Guido Cantz) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.