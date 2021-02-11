Matthias, Sina, Jochen versus Charlotte, Andi, JennyJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 11.02.2021: Matthias, Sina, Jochen versus Charlotte, Andi, Jenny
43 Min.Folge vom 11.02.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Matthias Distel, Jochen Bendel, Charlotte Karlinder und Jenny Elvers) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.