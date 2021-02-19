Tahnee, Carolin, Yared versus Joyce, Ronny, MichaelJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 19.02.2021: Tahnee, Carolin, Yared versus Joyce, Ronny, Michael
43 Min.Folge vom 19.02.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Tahnee Schaffarczyk, Yared Dibaba, Joyce Ilg und Michael Mittermeier) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.