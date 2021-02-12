Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pierre, Cornelia, Janine versus Aminata, Peter, Guido

SAT.1Folge vom 12.02.2021
Folge vom 12.02.2021: Pierre, Cornelia, Janine versus Aminata, Peter, Guido

43 Min.Folge vom 12.02.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Pierre M. Krause, Janine Kunze, Aminata Belli und Guido Cantz) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

