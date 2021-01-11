Joyce, Jens, Sonja versus Guido, Sofia, BülentJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 11.01.2021: Joyce, Jens, Sonja versus Guido, Sofia, Bülent
43 Min.Folge vom 11.01.2021Ab 6
Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Joyce Ilg, Sonja Zietlow, Guido Cantz und Bülent Ceylan) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.