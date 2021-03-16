Pierre, Carolin, Janine versus Amnita, Gerald, GuidoJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 16.03.2021: Pierre, Carolin, Janine versus Amnita, Gerald, Guido
41 Min.Folge vom 16.03.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Pierre M. Krause, Janine Kunze, Aminata Belli und Guido Cantz) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.