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Buchstaben Battle

Bernd, Udo, Johanna versus Jana, Alexandra, David

SAT.1Folge vom 19.03.2021
Bernd, Udo, Johanna versus Jana, Alexandra, David

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Buchstaben Battle

Folge vom 19.03.2021: Bernd, Udo, Johanna versus Jana, Alexandra, David

41 Min.Folge vom 19.03.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Bernd Stelter, Johanna Klum, Jana Schölermann und David Werker) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

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