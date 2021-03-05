Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Buchstaben Battle

Antoine, Susanne, Caroline versus Ulla, Ralf, Chris

SAT.1Folge vom 05.03.2021
Antoine, Susanne, Caroline versus Ulla, Ralf, Chris

Antoine, Susanne, Caroline versus Ulla, Ralf, ChrisJetzt kostenlos streamen

Buchstaben Battle

Folge vom 05.03.2021: Antoine, Susanne, Caroline versus Ulla, Ralf, Chris

43 Min.Folge vom 05.03.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Antoine Monot Jr., Caroline Frier, Ulla Kock am Brink und Chris Wackert) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

Alle verfügbaren Folgen