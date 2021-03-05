Antoine, Susanne, Caroline versus Ulla, Ralf, ChrisJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 05.03.2021: Antoine, Susanne, Caroline versus Ulla, Ralf, Chris
43 Min.Folge vom 05.03.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Antoine Monot Jr., Caroline Frier, Ulla Kock am Brink und Chris Wackert) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.