Antoine, Rachida, Ulla versus Caroline, Ingo, ChrisJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 07.04.2021: Antoine, Rachida, Ulla versus Caroline, Ingo, Chris
43 Min.Folge vom 07.04.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Antoine Monot Jr., Ulla Kock am Brink, Caroline Frier und Chris Wackert) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.