Buchstaben Battle

Anette, Manuel, Torsten versus Sabine, Lena, Sasha

SAT.1Folge vom 12.04.2021
Anette, Manuel, Torsten versus Sabine, Lena, Sasha

Anette, Manuel, Torsten versus Sabine, Lena, SashaJetzt kostenlos streamen

Buchstaben Battle

Folge vom 12.04.2021: Anette, Manuel, Torsten versus Sabine, Lena, Sasha

43 Min.Folge vom 12.04.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Annette Frier, Torsten Sträter, Sabine Heinrich und Sasha) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

