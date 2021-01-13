Zum Inhalt springenBarrierefrei
Buchstaben Battle

Matze, Jürgen, Ilka versus Pierre, Valerie, Mirja

SAT.1Folge vom 13.01.2021
Matze, Jürgen, Ilka versus Pierre, Valerie, Mirja

Buchstaben Battle

Folge vom 13.01.2021: Matze, Jürgen, Ilka versus Pierre, Valerie, Mirja

43 Min.Folge vom 13.01.2021Ab 6

Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Matze Knop, Ilka Bessin, Pierre M. Krause und Mirja Boes) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

