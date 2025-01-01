Daniel, Jessica, Lisa versus Cheyenne, Dimitria, JoachimJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Daniel, Jessica, Lisa versus Cheyenne, Dimitria, Joachim
43 Min.Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Daniel Boschmann, Lisa Feller, Cheyenne Pahde und Joachim Llambi) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.