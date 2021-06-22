Pierre, Stefan, Ralph versus Natalia, Dilara, JennyJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 22.06.2021: Pierre, Stefan, Ralph versus Natalia, Dilara, Jenny
43 Min.Folge vom 22.06.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Pierre M. Krause, Ralph Morgenstern, Natalia Avelon und Jenny Elvers) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.