Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Buchstaben Battle

Panagiota, Rita, Matthias versus Wolff-Christoph, Cengiz, Tanja

SAT.1
Panagiota, Rita, Matthias versus Wolff-Christoph, Cengiz, Tanja

Panagiota, Rita, Matthias versus Wolff-Christoph, Cengiz, TanjaJetzt kostenlos streamen

Buchstaben Battle

Panagiota, Rita, Matthias versus Wolff-Christoph, Cengiz, Tanja

43 Min.Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Panagiota Petridou, Matthias Killing, Wolff-Christoph Fuss und Tanja Szewczenko) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

Alle verfügbaren Folgen