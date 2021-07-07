Marco, Axel, Natasha versus Detlef, Romy, NovaJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 07.07.2021: Marco, Axel, Natasha versus Detlef, Romy, Nova
43 Min.Folge vom 07.07.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Marco Schreyl, Natascha Ochsenknecht, Detlef Steves und Nova Meierhenrich) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.