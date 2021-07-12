Marco, Elina, Detlef versus Nova, Stefan, NatashaJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 12.07.2021: Marco, Elina, Detlef versus Nova, Stefan, Natasha
43 Min.Folge vom 12.07.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Marco Schreyl, Detlef Steves, Nova Meierhenrich und Natascha Ochsenknecht) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.