Milka, Karin, Sabine vs Henning, Axel, Simon

SAT.1Folge vom 11.08.2021
Folge vom 11.08.2021: Milka, Karin, Sabine vs Henning, Axel, Simon

43 Min.Folge vom 11.08.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Milka Loff-Fernandes, Sabine Heinrich, Henning Krautmacher und Simon Beeck) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

