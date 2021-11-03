Marco, Mile, Anna Maria versus Jasna Fritzi, Laura, AlexJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 03.11.2021: Marco, Mile, Anna Maria versus Jasna Fritzi, Laura, Alex
43 Min.Folge vom 03.11.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Marco Schreyl, Anna Maria Mühe, Jasna Fritzi Bauer und Alex Kumptner) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.