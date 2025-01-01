Natalie, Petra, Mola versus Dagi, Samy, OezcanJetzt kostenlos streamen
43 Min.Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Natalie Horler, Mola Adebisi, Dagi Bee und Özcan Cosar) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.